Брюссель планирует завершить Brexit к лету 2019 года

Британские и европейские политики рассчитывают завершить процесс выхода Великобритании из состава ЕС к лету 2019 г., пишет газета Financial Times со ссылкой на источники с обеих сторон переговорного процесса. Политики только сейчас приступили к подготовке к затяжным переговорам о Brexit. Переговоры по существу должны начаться не раньше 2017 г., а то и 2018 г., отмечают они.

Ранее юрист правительства Великобритании Джейсон Коппел в Высоком суде заявлял, что Великобритания не будет в этом году активировать статью 50 Лиссабонского договора, которая официально запускает процесс выхода страны из Европейского союза и определяет правила этого выхода.

Фактически это означает, что Британия не намерена начинать формальный выход из ЕС в этом году, отмечает BBC.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй уже заявляла, что статья 50 Лиссабонского договора не должна быть задействована в этом году.

Пока эта статья не была применена ни разу. Ранее некоторые сторонники Brexit заявляли, что немедленно начинать юридический процесс выхода необязательно, и предлагали перед этим провести неформальные дискуссии с другими членами ЕС и Еврокомиссией для того, чтобы урегулировать основные вопросы и согласовать временные рамки.

Представители ЕС предупреждали, что не будут вести каких-либо переговоров с Лондоном на эту тему до тех пор, пока Великобританией не будет введена в действие статья 50 Лиссабонского договора.