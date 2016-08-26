Правительство Италии выделило 50 млн евро на ликвидацию последствий землетрясения

Число погибших в результате землетрясения в Италии выросло до 267 человек, сообщает ANSA со ссылкой на департамент защиты населения. Ранения получили около 400 человек. Днем ранее сообщалось о 250 погибших. Землетрясение в центральных районах страны началось ранним утром 24 августа, афтершоки продолжаются до сих пор, затрудняя поиски выживших. Ранним утром в пятницу был зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,7.

Правительство Италии ввело чрезвычайное положение на пострадавших территориях и выделило 50 млн евро на ликвидацию последствий катастрофы. Премьер-министр Маттео Ренци освободил жителей этих зон от налогов.

Ренци объявил о запуске нового проекта «Итальянские дома» по пересмотру стандартов для постройки зданий в сейсмоопасных зонах, передает ВВС. Однако он предупредил, что абсурдно было бы полагать, что Италия сможет строить здания, полностью защищенные от разрушений при землетрясениях.