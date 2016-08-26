Число жертв землетрясения в Италии возросло до 278 человек

Число жертв землетрясения в Италии возросло до 278 человек. Об этом сообщает в пятницу, 26 августа, «РИА Новости» со ссылкой на телеканал RaiNews24.

Ранее СМИ сообщали о 268 погибших и 387 пострадавших, которые находятся в больницах.

В пятницу стало известно, что правительство Италии ввело чрезвычайное положение на пострадавших территориях и выделило 50 млн евро на ликвидацию последствий катастрофы. Премьер-министр Маттео Ренци освободил жителей этих зон от налогов.

Землетрясение в центральных районах Италии началось ранним утром 24 августа, афтершоки продолжаются до сих пор, затрудняя поиски выживших. Ранним утром в пятницу был зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,7.