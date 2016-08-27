Мутко: Россия подаст в суд на авторов доклада Макларена

Доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с канадским юристом Ричардом Маклареном сфальсифицирован и юридически не выдерживает никакой критики. Соответствующее заявление в эфире телеканала «Матч ТВ» сделал министр спорта России Виталий Мутко, передает агентство «Р-спорт».

«Мы сделали выводы по докладу и отправим наше мнение в WADA, Международный олимпийский комитет (МОК). Выводы – что он сфальсифицирован», - сказал Мутко. «Его юридическая техника не выдерживает никакой критики. Выборочно мы пойдем в гражданские суды. И те, кто писал, будут привлекаться к уголовной ответственности», - отметил министр. «И также мы обратимся к руководство швейцарской компании, которая производила банку для забора проб. Мы хотим, чтобы они сделали публичную оценку продукции», - добавил он.

В июле комиссия WADA Макларена опубликовала доклад, в котором говорилось, что в России во время зимней Олимпиады 2014 г/ в Сочи действовала управляемая государством система по применению допинга.

После этого WADA рекомендовало МОК отстранить от летних Олимпийских игр, которые в 2016 г. проходили в Рио-де-Жанейро, всю российскую команду полностью. Однако МОК принял решение предоставить право определять, кто имеет право выступать на Играх в Рио, международным спортивным федерациям.