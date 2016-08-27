ФСБ ликвидировала одного из лидеров бандподполья в Кабардино-Балкарии

В ходе контртеррористической операции, которая проводилась утром в субботу, 27 августа, в Кабардино-Балкарии был уничтожен один из главарей бандподполья. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В ходе спецоперации в лесу обнаружен блиндаж, в котором укрывались боевики», - сообщили в НАК. «На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться бандиты открыли по ним огонь. Силами спецназа ФСБ России двое боевиков были нейтрализованы», - отметили в комитете.

По предварительным данным, среди ликвидированных боевиков есть один из главарей бандподполья, действующего на территории республики, Алим Битоков, а также Ибрагим Гугов. «Боевики находились на нелегальном положении и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе к нападению 14 августа 2016 г. на сотрудников сводного оперативного наряда ДПС ГИБДД на федеральной трассе «Кавказ», - сообщили в НАК.

Отмечается, что на месте боя были обнаружены автоматы, большое количество боеприпасов к ним и гранаты. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди правоохранительных органов нет.