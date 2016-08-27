Дарайя перешла под контроль правительственных войск Сирии

Сирийская Арабская Армия (САА) взяла под свой контроль пригород Дамаска – Дарайю, после того как вооружённые формирования так называемой «сирийской оппозиции», а также часть мирных жителей эвакуировались из населенного пункта, четыре год находящегося под осадой правительственных войск Сирии. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает AFP со ссылкой на собственный источник в сирийских военных кругах.

«Сирийская армия полностью контролирует Дарайю и [ее солдаты] находятся по всему городу. Здесь нет ни одного вооруженного человека [от «оппозиции»]», - заявил собеседник информационного агентства.

Государственное телевидение Сирийской Арабской Республики (САР) передает: «Дело Дарайи закрыто после эвакуации мирных жителей, вооруженных людей и их семей по условиям договора», который был достигнут между правительством САР и «оппозиционерами». На кадрах видны армейские машины проезжающие по улицам города.

Базирующаяся в Лондоне неправительственная организация «Сирийской обсерватории по правам человека» сообщила, что второй и последний конвои инсургентов покинули в субботу Дарайу. Общее число эвакуированных людей не называется.