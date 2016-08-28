США переадресовали вопрос о судьбе Миронова властям Армении

Государственный департамент Соединенных Штатов предложил обратиться к властям Армении по вопросу о задержании российского гражданина Сергея Миронова в Ереване. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы американского дипломатического ведомства Элизабет Трюдо.

«По этому вопросу мы перелагаем вам обратиться к местным властям», - прокомментировала задержание Миронова Трюдо.

Ранее сообщалось, что в Ереване по запросу США был задержан москвич Сергей Миронов. «Пока мы точно не знаем, в чем его обвиняют, при задержании объявили, что он разыскивается властями США за отмывание $50 000 и передачу каких-то технологий», - рассказывал журналистам его адвокат Карен Нерсесян. На данный момент Миронов арестован и находится в следственном изоляторе. Вопрос о его выдаче Соединенным Штатам будет решаться судом, вероятно, в понедельник.

Нересян утверждал, что его клиент к военным технологиям доступа не имел, а в США он был единственный раз в 2013 г.