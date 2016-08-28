КНДР ответила на заявление СБ ООН по запускам баллистических ракет

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) в воскресенье, 28 августа, отвергла принятое Советом Безопасности ООН заявление, осуждающее пуски КНДР баллистических ракет, сообщил официальный представитель северокорейского министерства иностранных дел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на северокорейское государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Пхеньян называет принятое заявление «результатом бандитских действий» Соединенных Штатов и подчеркивает: «Сейчас, когда США представляют собой угрозу достоинству и праву на существование КНДР, игнорируют серьезные предупреждения, мы продолжим принятие реальных мер, как полноправная военная держава».

В Северной Корее подчеркивают, что страна располагает «набором существенных мер, способных в один момент превратить в пепел агрессивные войска США на материке и на тихоокеанском театре военных действий».

В пятницу Совбез ООН принял заявление, в котором говорится, что в отношении КНДР могут быть приняты «дальнейшие существенные меры». Северной Корее соответствующими резолюциями Совбеза запрещены пуски ракет с использованием баллистических технологий.

Пхеньян на этой неделе провел запуск баллистической ракеты с подводной лодки в Японском море. По данным южнокорейских и американских военных, ракета преодолела расстояние 480-500 км и упала в море.