США получили 22 дополнительные лицензии на Паралимпиаду

Национальная команда США получила дополнительные 22 лицензии для участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, которые пройдут с 7 по 18 сентября. Об этом в воскресенье, 28 августа, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение, опубликованное на официальном сайте Паралимпийского комитета Соединенных Штатов.

Отмечается, что произошло это в результате перераспределения лицензий спортсменов сборной России, отстраненной от участия в Паралимпиаде. Всего в заявку американской сборной на Играх войдут 289 паралимпийцев – это будет крупнейшая национальная команда США на Паралимпиаде за всю историю.

23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение о приостановлении его деятельности в Международном паралимпийском комитете (IPC). Отстранение ПКР означает запрет для всех российских паралимпийцев на подачу заявки на участие в Играх в 2016 г.

Паралимпийский комитет России обжаловал решение CAS в Швейцарском федеральном суде. Апелляция будет рассмотрена в понедельник.