Сирийская армия разрушила дорогу в квартале Рамусе в Алеппо

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) полностью разрушили дорогу в квартале Рамусе, которую боевики из вооруженных формирований так называемой «сирийской оппозиции» пытались использовать для снабжения восточных кварталов Алеппо. Об этом в воскресенье, 28 августа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение его корреспондента.

Несколько недель назад боевикам удалось деблокировать осажденные восточные кварталы Алеппо. Захватив большую часть квартала Рамусе и расположенные рядом артиллерийское и тыловое училища, «оппозиционеры» хотели наладить связь между южными районами города и восточными кварталами.

САА и союзные им вооруженные отряды на протяжении трех недель держали дорогу под огневым контролем, однако в темное время суток некоторым транспортным средствам боевиков удавалось просочиться через окружение. В воскресенье утром сирийские войска уничтожили дорогу, сделав ее абсолютно непригодной для передвижения транспорта.

В бывшем крупнейшем городе Сирии, Алеппо, около месяца продолжаются ожесточенные бои между «оппозиционерами» и правительственными войсками – главным полем битвы стали артиллерийское и тыловое училища, а также в кварталы 1070 и Рамусе.