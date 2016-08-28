ФРГ и Франция не удовлетворены тем, как работает Минск-2

Германия и Франция – как две участницы «нормандской четверки» - не удовлетворены результатами претворения в жизнь минских соглашений по нормализации обстановки на Украине. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Вместе с тем после встречи с министрами иностранных дел Франции и Польши в германском Веймаре Штайнмайер заверил, что Париж и Берлин будут продолжать усилия, направленные на реализацию этих соглашений.

«Дипломатические усилия Германии и Франции как стран «нормандского формата» продолжаются уже в течение двух лет», - сказал министр иностранных дел ФРГ. «И они будут продолжаться», - добавил он. «Но, не скрою, мы не удовлетворены и не можем быть удовлетворены результатами реализации минских договоренностей», - подчеркнул Штайнмайер.