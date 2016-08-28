Эрдоган одобрит введение смертной казни, если за эту норму проголосует парламент

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что одобрит введение смертной казни в стране, если парламент проголосует за эту меру. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Последний смертный приговор в республике был приведен в исполнение в 1984 г. Через 20 лет – в мае 2004 г. – смертная казнь в Турции была отменена – соответствующая поправка была внесена в конституцию страны. Целью этой меры называлось приведение законодательства государства в соответствие со стандартами Европейского союза для вступления в последний. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что, если Анкара вернет смертную казнь, Евросоюз немедленно остановит процесс присоединения страны к европейскому блоку.