Минфин и ЦБ проверят на готовность к работе в условиях военного времени

Структурные подразделения Минкомсвязи, Минфина, Минпромторга, Росрезерва и Банка России примут участие во внезапной проверке готовности федеральных органов исполнительной власти и предприятий ОПК к работе в условиях военного времени, сообщает Минобороны. Сообщается о планах мобилизационных мероприятий «с призывом граждан из запаса, в том числе резервистов, поставка автомобильной техники и формирование воинских частей территориальной обороны в Южном, Центральном военных округах и на Северном флоте».

Отмечается, что «вопросы финансового обеспечения войск в отрыве от постоянных пунктов дислокации в рамках внезапной проверки» впервые решаются «с привлечением полевых учреждений Банка России».

В проверке примут участие и предприятия оборонно-промышленного комплекса юга России. На них возложены мобилизационные задачи по поставке и ремонту вооружения, военной и специальной техники в интересах создаваемых группировок войск.

Минобороны напоминает о создании эксперимента по внедрению новой системы создания мобилизационного резерва. Речь, в частности, идет о пребывающих в запасе гражданах, заключивших контракт о пребывании в резерве в конкретной воинской части на конкретной воинской должности (резервисты). За это предусматриваются денежные выплаты. «После завершения эксперимента будет осуществлено внедрение новой системы подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов», - говорится в сообщении.