Правозащитники сообщают о гибели 35 мирных жителей Сирии в результате действий Турции

Турецкая армия и ее союзники продвинулись вглубь Сирии в воскресенье, захватив территорию, контролируемую курдами, передает Reuters.

По данным сирийского Наблюдательного совета по правам человека, в ночь на понедельник шли ожесточенные боевые действия вокруг двух сирийских деревень. Группа мониторинга сообщает, что в результате действий турецких военных погибло по меньшей мере 35 жителей двух деревень, пишет агентство. Турецкие власти сообщают о 25 погибших среди курдских боевиков и отрицают наличие жертв со стороны гражданского населения.

Президент Турции Тайип Эрдоган 28 августа заявил, что операция «Щит Евфрата», которую вооруженные силы республики проводят на севере Сирии, продолжится до тех пор, пока не будет устранена угроза Анкаре от сил самообороны сирийских курдов (YPG). Эрдоган также добавил, что жители Джараблуса начали возвращаться в свои дома после того, как боевики Свободной сирийской армии – вооруженных формирований так называемых сирийских оппозиционеров - при поддержке военных Турции отбили город у «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).

Утром 24 августа Анкара объявила, что начала операцию против ИГ на территории Сирии рядом со своей границей. Сообщалось, что отряды протурецкой сирийской оппозиции и сил спецназначения турецкой армии, поддержанные турецкой бронетехникой, вошли с территории Турции в Сирию в районе города Джараблуса.