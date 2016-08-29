Россия потребовала от Киева пустить консулов к заключенным-россиянам

Россия потребовала от Украины предоставить консульский доступ ко всем россиянам, задержанным и находящимся под стражей на территории страны без уведомления российских дипломатов.

Об этом заявил «РИА Новости» в понедельник, 29 августа, уполномоченный МИД России по правам человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

Международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International в понедельник сообщали, что в секретной тюрьме Службы безопасности Украины находятся два россиянина.

«Считаем, что власти и правоохранительные органы Украины обязаны предпринять реальные шаги по установлению всех фактов незаконных задержаний и содержания под стражей гражданских лиц, пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, а также провести тщательное беспристрастное расследование и привлечь виновных к ответственности», - указал Долгов.

Он также призвал международные правозащитные организации повлиять на власти Украины «с целью пресечения указанной противоправной практики и привлечения виновных к ответственности».