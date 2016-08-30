Бывший топ-менеджер ФСК арестован за переплату в 414 млн рублей – «Коммерсантъ»

По решению Лефортовского райсуда Москвы, бывший первый зампред правления Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) 52-летний Валерий Гончаров арестован до 26 октября, пишет «Коммерсантъ». Следствие подозревает его в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и завышении цен при закупке некачественного оборудования в рамках проекта строительства электроподстанции «Восход» для объединения энергосистем Урала и Сибири.

В 2012-2013 гг. Гончаров располагал информацией о том, что подрядчик ФСК ЕЭС ЗАО «ИСК «Союз-Сети»» использовал не по назначению деньги, выделенные в качестве аванса по договору от 2010 г. в рамках строительства электроподстанции «Восход» в Омской области, уверены в ФСБ. В рамках закупок электротехнического оборудования приобреталась техника, которая не была допущена для использования в энергокомпании. Гончаров не выдвинул ИСК «Союз-Сети» претензий, и продолжал действовать в интересах этой компании, уверено следствие.

По версии правохранительных органов, Гончаров организовал фиктивную закупку оборудования для филиала ФСК «Магистральные электрические сети Сибири», которое находилось в районе строительства подстанции по проекту «Восход». В условиях конкурса была описана техника, которую ИСК «Союз-Сети» приобрела в 2011-2012 гг. Другие поставщики не могли принять участие в торгах, поскольку в нем был указан нереальный срок поставок – десять суток.

С победившей в конкурсе ИСК «Союз-Сети» 25 декабря 2013 г. был заключен контракт на сумму 1,494 млрд руб. По допсоглашению от августа 2014 г. его сумма была снижена до 1,353 млрд руб. В ФСБ считают, что оборудование было принято «по существенно завышенной стоимости» – на 414,540 млн руб.

Источники издания в правоохранительных органах утверждают, что вопросы у следствия могут возникнуть к ряду сотрудников компании, в том числе из дирекции риск-менеджмента по контрагентам ПАО и департамента сводного планирования и госзакупок.