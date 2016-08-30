В Ташкенте опровергли арест первого вице-премьера Узбекистана

Первый вице-премьер, министр финансов Узбекистана Рустам Азимов находится на рабочем месте, сообщения о его аресте не соответствуют действительности, сообщили «Интерфаксу» в приемной вице-премьера.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что он якобы взят под домашний арест. «Министерство работает в обычном режиме, руководство все на месте, Рустам Садикович (Азимов) в своем кабинете», - сообщил «РИА Новости» сотрудник минфина.

29 августа дочь президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева сообщила на своей странице в Facebook о том, что 78-летний Каримов перенес кровоизлияние в мозг. «Он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент еще рано делать какие-либо прогнозы относительно его будущего состояния», - написала она.

В тот же день агентство «Фергана» со ссылкой на свои источники сообщило, что Каримов скончался в 15-16 часов по ташкентскому времени (около 13.30 по московскому). «Никаких сведений от официальных властей Узбекистана на этот счет пока не поступало», - отмечало агентство. Позже в аппарате президента республики эти сведения опровергли.

Азимова считают одним из возможных претендентов на пост президента Узбекистана.

Ислам Каримов занимает пост президента Узбекистана с 1991 г. До этого он занимал должность президента Узбекской ССР. Он бессменно управляет страной более 26 лет.