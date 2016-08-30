Нападение на китайское посольство в Бишкеке признано терактом

Правительство Киргизии признало взрыв на территории посольства Китая в Бишкеке терактом. Вице-премьер Жениш Разаков обсудит «вопросы общественной безопасности в связи с произошедшим сегодня террористическим актом» у посольства, передает пресс-служба правительства.

В совещании примут участие руководители генерального штаба ВС страны, государственного комитета национальной безопасности, государственного комитета обороны, министерства внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций и государственной пограничной службы. «Также будет обсуждаться вопрос обеспечения общественной безопасности в период праздничных и спортивных мероприятий в стране», - указывается в документе. 31 августа в Киргизии будет отмечаться 25-летие независимости.

На территории китайского посольства в Бишкеке произошел взрыв утром 30 августа. Как пишет ТАСС, по предварительным данным правоохранительных органов Киргизии, во вторник около 10 часов утра по местному времени (07.00 мск) неизвестный на автомобиле Mitsubishi пытался протаранить ворота посольства, после чего прогремел взрыв. Преступник погиб на месте, охранники посольства получили ранения.