Министр образования решила усилить общественно полезный труд в школах

Министр образования и науки России Ольга Васильева считает, что в школах необходимо усилить программы общественного труда. Об этом она заявила на «Всероссийском родительском собрании».

Она пообещала, что общественно полезному труду будут учить в российских школах со следующего года, в настоящее время разрабатываются соответствующие методические рекомендации.

«Без навыков трудиться мы не можем, сейчас методические рекомендации по общественно полезной трудовой деятельности разрабатываются и со следующего года постепенно будут вводиться в российских школах», — сказала Васильева. Министр отметила, что она поддерживает создание производственных бригад в школах, ведомство продолжит работу в этом направлении.