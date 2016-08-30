Ушаков заявил о срыве трехсторонней встречи Путина, Олланда и Меркель

Президент России Владимир Путин в Ханчжоу на саммите G20 встретится с французским коллегой Франсуа Олландом и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что трехсторонней встречи лидеров не будет.

«Мы планируем провести еще одну двустороннюю встречу с президентом Олландом. Пока это окончательно не зафиксировано, но условлено, что президенты России и Франции проведут в Ханчжоу очередной двусторонний контакт», - сказал Ушаков. «Что касается встречи с Меркель, то мы сейчас согласовываем время этой встречи, и, очевидно, она состоится 5 сентября», - сказал он.

«Вначале было условлено провести трехстороннюю встречу, чтобы обстоятельно обсудить нынешнюю ситуацию на Украине, путь дальнейшего сотрудничества в рамках нормандского формата, минского процесса, но потом наши коллеги предпочли, ссылаясь на график, провести две двусторонние встречи, т. е. будет проведена отдельная встреча с Олландом и отдельная встреча с канцлером Германии Меркель», - сказал он.

Ушаков отметил, что главной темой обеих встреч будет ситуация на Украине.

Ушаков рассказал, что президент Украины Петр Порошенко в ходе одного из телефонных контактов предложил воспользоваться саммитом в Ханчжоу, чтобы провести заседание нормандского формата на высшем уровне. «Эта встреча не была согласована, а после известных событий в Крыму наш президент четко заявил о своем отношении к такому возможному контакту. Мы отказалась даже рассматривать такую перспективу», - продолжил он.