Министр экономики Франции Макрон ушел в отставку

Президент Франции Франсуа Олланд принял отставку Эмманюэля Макрона с поста министра экономики страны. Об этом сообщает во вторник, 30 августа, администрация президента.

Новым министром экономики будет назначен Мишель Сапен, который уже является министром финансов.

О том, что 38-летний Макрон хочет уйти с поста, стало известно ранее во вторник. Днем экс-министр посетил Олланда, переговоры с которым длились около 40 минут.

Он собирается участвовать в выборах президента Франции как лидер собственного политического движения «En Marche!» ("Вперед!"), созданного в апреле.

По данным соцопросов, Макрон является вторым по популярности политиком во Франции, уступая только бывшему премьер-министру Алену Жюппе (37% против 44%), отмечает «Интерфакс».