Смольный отказался комментировать сообщения об отставке губернатора Полтавченко

Пресс-служба губернатора Петербурга Георгия Полтавченко не стала комментировать публикации СМИ о возможной отставке губернатора города после сентябрьских выборов.

"Полномочия губернатора Георгия Полтавченко истекают в 2019 г. Традиционно пресс-служба не комментирует слухи со ссылкой на неназванные источники", - сказал пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов в среду. «Хочу напомнить, что за длительное время это уже далеко не первая подобная публикация в федеральном СМИ, в которой ссылаются на неизвестные источники», - подчеркнул Кибитов. По его словам, губернатор работает в обычном режиме.

Сегодня РБК написало, что после выборов 18 сентября Полтавченко ждет отставка с повышением. Эксперты издания не исключили, что смена Полтавченко связана также с возобновлением проекта по объединению Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На место Полтавченко собеседники РБК прочили министра транспорта Максима Соколова и нынешнего спикера нижней палаты Сергея Нарышкина.