Памфилова поручила разобраться с массовой выдачей открепительных в Московской области

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова попросила председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова взять на контроль ситуацию в связи с сигналами о том, что руководители ряда московских предприятий призывают своих сотрудников, проживающих в Подмосковье, специально брать открепительные удостоверения, чтобы оставаться в столице и голосовать.

"Мы выяснили причины самого высокого процента выдачи открепительных талонов в Московской области. Оказалось, что существенная часть вызвана тем, что часть людей, которые живут в Московской области, работают в Москве. И они жалуются, говорят, что руководители предприятий рекомендовали им брать открепительные и оставаться в Москве", - сказала Памфилова в среду на заседании ЦИК, обращаясь к главе столичного избиркома, присутствовавшему на заседании.

"Я хочу, чтобы мы с вами взяли на контроль эту ситуацию", - сказала Памфилова. По мнению председателя ЦИК, «некоторые ретивые руководители предприятий оказывают таким образом медвежью услугу».

Горбунов же заявил, что «естественно, мэр Москвы никаких указаний руководителям предприятий не давал». При этом глава столичного избиркома подчеркнул, что было организовано информирование, в котором был сделан акцент на добровольности голосования и недопустимости ситуаций, о которых идет речь. «Если будут такие факты (призывы руководителей предприятий брать открепительные) будут выявляться, то будут приниматься самые жесткие меры», - сказал Горбунов.