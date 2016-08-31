Россияне в Турции смогут расплачиваться рублями
Российские туристы в Турции смогут расплачиваться национальной валютой, сообщил министр экономики Турции Нихат Зайбекчи.
По его словам, туристический поток из России в Турцию к июлю текущего года упал на 70-80% и теперь его уровень должен быть восстановлен и превышен. Этому, в частности, должна способствовать возможность использования в расчетах между странами национальной валюты.
Говоря о безопасности туристов на территории страны, министр подчеркнул, что в этом направлении ведется совместная работа с российскими экспертами.
В свою очередь мэр Антальи Мендес Тюрель отметил, что регион принимает 66% всего турпотока в страну, причем россиян в нем подавляющее большинство. Губернатор Антальи Мюнир Каралоглу добавил, что ежегодно регион посещали более 3 млн россиян, тысячи приобрели здесь недвижимость. Он выразил уверенность, что этот показатель даже повысится.