Россияне в Турции смогут расплачиваться рублями

Российские туристы в Турции смогут расплачиваться национальной валютой, сообщил министр экономики Турции Нихат Зайбекчи.

По его словам, туристический поток из России в Турцию к июлю текущего года упал на 70-80% и теперь его уровень должен быть восстановлен и превышен. Этому, в частности, должна способствовать возможность использования в расчетах между странами национальной валюты.

Говоря о безопасности туристов на территории страны, министр подчеркнул, что в этом направлении ведется совместная работа с российскими экспертами.

В свою очередь мэр Антальи Мендес Тюрель отметил, что регион принимает 66% всего турпотока в страну, причем россиян в нем подавляющее большинство. Губернатор Антальи Мюнир Каралоглу добавил, что ежегодно регион посещали более 3 млн россиян, тысячи приобрели здесь недвижимость. Он выразил уверенность, что этот показатель даже повысится.