Туроператоры опубликовали цены на путевки в Турцию

Туроператоры предлагают туры в Турцию от 33 000 руб. на двоих за неделю по системе all inclusive («все включено») после возвращения чартеров, сообщается на сайте Ассоциации туристических операторов России (АТОР). В АТОР отмечают, что ажиотажного спроса на турецкие курорты участники рынка не ожидают.

Так, у Coral Travel стоимость недельного тура с вылетом из Самары – от 45 000 руб. на двоих (отель 3* в Кемере, питание «все включено»). Чартерная программа из этого волжского города стартует с 6 сентября. Из Москвы первый чартер туроператора вылетит 2 сентября. Стоимость тура на восемь ночей с размещением в отеле 3* по системе «все включено» - от 37 600 руб. на двоих.

НТК «Интурист» с 6 сентября начинает региональную программу. Вылеты из Екатеринбурга в Анталью открываются с 6 сентября на рейсах авиакомпании «Россия». Неделя отдыха по системе «все включено» на двоих в отеле 3* в Кемере – от 50 000 руб. Тур из Москвы на рейсах «Турецких авиалиний» (программа стартует 2 сентября) с проживанием по системе «все включено» на девять ночей в отеле 3* (Кемер) на двоих - от 52 000 руб.

Туроператор Anex Tour предлагает туры из Ростова-на-Дону на двоих длительностью семь ночей («все включено», отель 3*) стоимостью от 38 000 руб., из Москвы - от 33 000 руб. на тех же условиях. Стоимость тура в гостиницу 5* с вылетом на первом рейсе из Москвы 6 сентября - 42 500 руб. на двоих.

У туроператор «Пегас туристик» чартерная программа из Москвы открывается с 4 сентября. Тур на воснемь ночей на двоих «все включено» в отеле 3* – от 43 000 руб.

В прошлые годы Анталью в сентябре посещали около 300 000 россиян, в этом году будет как минимум вдвое меньше, еще примерно 100 000 может быть в октябре, говорит заместитель гендиректора НТК «Интурист» Сергей Толчин.