Пентагону неизвестно о российском авиаударе, уничтожившем идеолога ИГ

Пентагон не имеет информации о российском авиаударе, уничтожившем идеолога и второе лицо запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Мухаммада Аль-Аднани. Об этом заявил журналистам в среду, 31 августа, представитель минобороны США Питер Кук.

«У нас нет фактов в поддержку заявлений России, что они тоже нанесли удар по Аднани», - сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Кук подтвердил, что США нанесли авиаудар по Аль-Аднани во вторник. Накануне Пентагон заявил, что пока не может подтвердить смерть Аль-Аднани, однако именно он был целью высокоточного удара коалиционных сил у сирийского города Эль-Баб к северо-востоку от Алеппо. «Мы продолжаем оценивать результаты удара, однако устранение Аль-Аднани от боевых действий будет существенным ударом по ИГ», - отметил Кук.

Российское Минобороны в свою очередь в среду сообщило, что «в результате удара российского бомбардировщика Су-34 в районе Мааратат-ум-Хауш провинции Алеппо было уничтожено крупное скопление боевиков ИГ численностью до 40 человек». По информации, «подтвержденной по нескольким каналам разведки», среди убитых - полевой командир Абу Мухаммад Аль-Аднани, более известный как «официальный представитель по работе со СМИ» международной террористической группировки «Исламское государство».