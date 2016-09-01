В Японии появится министр по развитию отношений с Россией – Kyodo

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ учредил в своем кабинете пост министра по развитию экономических отношений с Россией, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве. Предполагается, что его займет действующий министр экономики, торговли и индустрии Хирошиге Секо.

В мае 2016 г. в ходе встречи в Сочи Абэ предложил российскому президенту Владимиру Путину продвигать план экономического сотрудничества, состоящий из восьми пунктов. Новость о включении в японское правительство министра по России появилась на фоне подготовки встречи Абэ с Путиным во Владивостоке, запланированной на 2 сентября на полях второго Восточного экономического форума.

По данным Nikkei, во Владивостоке Абэ представит Путину предложения по участию его страны в поддержке развития Дальнего Востока – речь идет об участии в проектах 12 экономических зон, а также по инвестициям в РусГидро. Как сообщалось ранее, Mitsui в ходе Восточного экономического форума может подписать соглашение о покупке приблизительно 5% казначейских акций «Русгидро». Сумма сделки может составить около 21,7 млрд руб. ($332 млн). Отдельно подчеркивается, что обсуждаемые меры не противоречат антироссийским санкциям ЕС и США, введенным из-за политики Москвы в отношении Украины.