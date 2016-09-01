В Киеве суд выдал ордер на арест Шойгу

Печерский районный суд Киева опубликовал копию постановления об аресте российского министра обороны Сергея Шойгу. Суд принял решение об аресте 26 августа.

Таким образом удовлетворено ходатайство Главной военной прокуратуры «о применении меры пресечения в виде содержания под стражей». Ходатайство поступило в суд 26 августа от замначальника следственного отдела управления по расследованию преступлений против основ национальной безопасности Украины генпрокуратуры страны Ткаченко А.Н.

Суд также разрешил органу досудебного расследования задержать Шойгу. «Задержанное лицо на основании определения следственного судьи не позднее 36 часов с момента задержания должно быть освобождено или доставлено к следственному судье, суду, который постановил постановление о разрешении на задержание с целью привода», - отмечается в сообщении суда. Документ теряет законную силу 26 февраля 2017 г. или до указанной даты с момента привода подозреваемого или отозвания решения прокурором.

Обжаловать данное решение нельзя.

22 августа стало известно, что генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела против министра обороны России Сергея Шойгу и еще 17 высокопоставленных российских чиновников. Их подозревают в «совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и гражданской безопасности, мира и международного правопорядка». Подозреваемые были объявлены в розыск на территории Украины.