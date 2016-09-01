Президента Узбекистана Ислама Каримова похоронят 3 сентября в Самарканде – СМИ

О смерти президента Узбекистана Ислама Каримова будет объявлено 2 сентября в пятницу, сообщает информационное агентство «Фергана». Похороны главы государства будут проходить 3 сентября в Самарканде — на его родине.

По информации агентства, на самаркандском кладбище уже вовсю идет подготовка к похоронам. Узбекский лидер предположительно будет похоронен недалеко от могил двух братьев и матери.

Самолет с телом Ислама Каримова уже вылетел из Ташкента в Самарканд, уточняет издание.

2 и 3 сентября в Узбекистан для участия в траурных мероприятиях прибудут представители высшего руководства ряда стран СНГ и дальнего зарубежья. Кто именно приедет на похороны, не сообщается.