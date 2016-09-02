Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей после падения грузовика в реку

Начальник Главного управления МЧС по Приморскому краю Олег Федюра, который следовал с группой из восьми спасателей в один из наиболее пострадавших от тайфуна населённый пункт Уборка, погиб при спасении людей после падения КАМАЗа в реку. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пятницу, 3 сентября, в пресс-службе МЧС России.

По данным пресс-службы, начальник главка погиб, до последнего спасая личный состав. Остальные находящиеся в грузовике люди не пострадали.

Федюра возглавил Главное управление МЧС России по Приморскому краю в ноябре 2015 г.