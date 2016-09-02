Reuters: О смерти Ислама Каримова объявят сегодня

Агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника сегодня сообщило, что президент Узбекистана Ислам Каримов умер. Один из собеседников агентства отметил, что о смерти президента будет объявлено в пятницу, 2 сентября. Сегодня же, по его словам, может стать известно о преемнике Каримова на посту президента страны.

Официальных данных о смерти президента Узбекистана нет. В правительстве страны отказались комментировать сообщения Reuters. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает неприемлемым отвечать на вопросы о смерти Каримова, основанные на данных анонимных источников. В то же время президент Казахстана Нурсултан Назарбаев завтра совершит незапланированный визит в Узбекистан, утверждает Reuters.