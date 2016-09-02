Захарова поиронизировала над намерением Киева арестовать Шойгу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook прокомментировала сообщения о том, что суд в Киеве выдал ордер на арест министра обороны России Сергея Шойгу. «Это сильнейшая история: воевать с Россией (именно в этом состоянии находится Украина, по заявлению ее руководства) путем вызова министра обороны в районный суд. Класс!» — написала она.

Захарова поинтересовалась, почему Шойгу вызвали в суд «одного, без танкистов, которые, также по заявлению киевского руководства, «бороздят украинские просторы».

«Получается, или танкисты не виноваты и пускай себе воюют. Или районный суд испугался, что ребята, будучи людьми вежливыми, на самом деле могут подъехать в Печерский район Киева, если вызовут», — отметила Захарова.

«Я понимаю логику Печерского суда — им тоже хочется, чтобы на Украине наконец появился нормальный министр обороны», — добавила представитель российского МИДа.

Печерский районный суд Киева 1 сентября опубликовал копию постановления об аресте Сергея Шойгу. Суд принял решение об аресте 26 августа.

Таким образом, удовлетворено ходатайство Главной военной прокуратуры «о применении меры пресечения в виде содержания под стражей». Ходатайство поступило в суд 26 августа от замначальника следственного отдела управления по расследованию преступлений против основ национальной безопасности Украины Генпрокуратуры страны Ткаченко А. Н.

Суд также разрешил органу досудебного расследования задержать Шойгу. Обжаловать данное решение нельзя.

22 августа стало известно, что Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела против министра обороны России Сергея Шойгу и еще 17 высокопоставленных российских чиновников. Их подозревают в «совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и гражданской безопасности, мира и международного правопорядка». Подозреваемые были объявлены в розыск на территории Украины.