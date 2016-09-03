Трамп впервые с июля стал популярнее Клинтон – Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на 1 п. п. стал популярнее кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на результаты последнего опроса, проведенного международной Ipsos.

Исследование проводилось с 26 августа по 1 сентября. Согласно его результатам, 40% американцев симпатизируют Трампу, за Клинтон готовы проголосовать 39% потенциальных избирателей. При этом 20% респондентов выступили против Трампа и Клинтон.

Как пишет агентство, согласно августовскому опросу, Трамп уступал Клинтон 12% голосов потенциальных избирателей.

Когда респондентам предлагали выбрать одного из четырех кандидатов на пост президента США, количество сторонников Трампа и Клинтон было одинаковым - 39%. Среди избирателей-республиканцев за Трампа готовы проголосовать 78% опрошенных. Опрос проводился в 50 штатах США, в нем приняли участие 1804 граждан.