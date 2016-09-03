Полиция выясняет обстоятельства нападения на журналистов в Беслане

Сотрудники полиции пытаются установить причины и обстоятельства нападения на журналистов «Новой газеты» и издания «Такие дела» в Беслане, передает РИА «Новости». Во дворе школы, где в 2004 г. в результате теракта погибли дети, во время траурных мероприятий группа молодых людей окружила женщин из организации «Голос Беслана».

Нападавшие вырвали из рук у одной из женщин телефон и порвали ей платье. Увидев, что журналист «Новой газеты» Елена Костюченко снимает происходящее, молодые люди переключили внимание на нее. Заломив руки, ее вывели на улицу.

Как утверждает «Новая газета», когда Костюченко находилась рядом с полицейскими на улице, нападавший облил ее зеленкой. По информации издания, полицейские не пытались задержать нападавшего. Газета собирается по факту бездействия полицейских во время нападения на журналистов обратиться в Следственный комитет.