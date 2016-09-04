Турция препятствует появлению на севере Сирии террористического коридора – Эрдоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция борется со всеми террористическими организациями, не делая различий. Об этом он заявил на встрече с президентом США Бараком Обамой на полях саммита G20 в Китае, передает ТАСС.

«Мы решительно продолжаем борьбу со всеми террористическими организациями в регионе - с «Исламским государством» [запрещено в России], партией «Демократический союз», Рабочей партией Курдистана. Нельзя разделять террористов на «хороших и плохих», - заявил он. По его словам, Анкара препятствует появлению на севере Сирии террористического коридора.

«Такой коридор не должен образоваться. И чтобы этого не произошло, мы вместе с силами международной коалиции ведем общую борьбу», - сказал Эрдоган, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество с США по данному вопросу.

Под коридором Эрдоган понимает граничащий с Турцией участок сирийской территории протяженностью 90 км. На данный момент турецкая армия помогает Сирийской свободной армии зачистить данный регион в рамках операции «Щит Евфрата».