Эрдоган обещал «вырвать с корнем» курдскую партию «Демократический союз»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что операция «Щит Евфрата», которую Вооруженные силы республики проводят на севере Сирии, продолжится до тех пор, пока не будет устранена угроза Анкаре от сил самообороны сирийских курдов (YPG). Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщает «РИА Новости»

«Мы будем бороться с террористической группировкой «Исламское государство» (деятельность этой организации запрещена на территории России и в ряде других стран) в [сирийском] Джараблусе, [иракской] Башике, а если надо, то и в других местах», - сказал Эрдоган. «Так же решительно мы настроены по отношению к сирийской курдской партии «Демократический союз» (PYD)», - отметил президент Турции. «Наша операция на севере Сирии продолжится до тех пор, пока мы не вырвем с корнем эту сепаратистскую террористическую организацию», - заявил он.

Эрдоган также добавил, что жители Джараблуса начали возвращаться в свои дома после того, как боевики Свободной сирийской армии – вооруженных формирований так называемый «сирийских оппозиционеров» - при поддержке военных Турции отбили город у «Исламского государства».

Анкара считает, что PYD и ее вооруженное крыло YPG связанны с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана (РПК).