Пучкова могут отправить в отставку с поста руководителя МЧС – СМИ

Владимир Пучков в ближайшие дни может быть отправлен в отставку с поста министра по делам чрезвычайных ситуаций. Об этом написала «Новая газета» со ссылкой на источники.

По информации издания, отставка может произойти по следующим причинам: систематическое занижение площадей лесных пожаров, гибель спасательного отряда на шахте «Северная» в Коми, катастрофа борта Ил-76, вылетевшего на тушение пожара под Иркутском, гибель руководителя МЧС по Приморскому краю во время недавнего наводнения.

«Эти и другие чрезвычайные ситуации отражают системные проблемы в работе ведомства, ответственность за которые несет его руководитель», - пишет газета.

19 августа стало известно о назначении Ольги Васильевой на должность министра образования и науки. В свою очередь Дмитрий Ливанов указом президента России Владимира Путина был назначен спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.