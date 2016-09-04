К самолету Обамы в Ханчжоу не подали трап с красной ковровой дорожкой

К прибывшему в Ханчжоу самолету президента США Барака Обамы не подали трап с красной ковровой дорожкой. Американский лидер, приехавший на саммит G20, вынужден был спуститься по запасному выходу, передает Associated Press.

После прилета делегации США конфликт произошел между помощником Обамы и китайским чиновником, попросившем американских журналистов не находиться рядом с президентом. Однако они ответили отказом на данную просьбу. В ответ на отказ китайский чиновник заявил: «Это наша страна! Это наш аэропорт!». После этих слов он преградил путь советнику по национальной безопасности президента США Сьюзан Райс.

В свою очередь Обама призвал не придавать произошедшему большого значения. По его словам, накануне он провел продуктивную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Reuters.

В этом году саммит G20 было решено провести в китайском Ханчжоу 4-5 сентября.