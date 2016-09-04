В ходе массовых столкновений на севере Индии пострадали 250 человек – СМИ

На севере Индии в результате массовых беспорядков пострадали около 250 человек. Столкновения происходят между местными жителями и полицией, передает ТАСС со ссылкой на Tribune. В штате Джамму и Кашмир массовые беспорядки не прекращаются около двух месяцев.

Наиболее ожесточенные столкновения произошли в округах Анантнаг и Шопиан. Молодые люди забрасывали камнями полицейские участки и здания местных властей. Полиция в ответ открыла огонь из ружей, стреляющих металлическими шариками. В результате конфликта не менее 100 человек были госпитализированы в больницы с тяжелыми травмами.

Власти Индии пытаются найти пути выхода из сложившейся ситуации и остановить непрекращающиеся протесты, но лидеры сепаратистских движений региона отказываются идти на контакт.

В штате Джамму и Кашмир большая часть населения - мусульмане. 8 июля местные власти ликвидировали одного из лидеров сепаратистской группировки «Хизб-уль-Муджахиддин» Бурхана Музаффара Вани. После этого в штате начались массовые беспорядки, погибли 74 и пострадали около 6000 человек. По мнению властей, беспорядки финансируются из соседнего Пакистана.