Жители Одесской области устроили погром в общине ромов

Правоохранительные органы открыли уголовное дело в связи с погромами домов в общине ромов в Одесской области. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщает главное управление (ГУ) национальной полиции Украины по Одесской области.

«Сотрудниками полиции по горячим следам было раскрыто убийство девятилетней девочки, которое произошло 27 августа в селе Лощиновка Измаильского района», - говорится на сайте нацполиции. Подчеркивается, что в совершении преступления подозревается представитель ромской национальности. Также правоохранительные органы отмечают, что жители населенного пункта из-за совершенного преступления устроили массовые беспорядки против общины местных ромов. «Задействованы дополнительные силы правоохранителей, ситуация в селе под контролем полиции», - сообщают в ГУ нацполиции по Одесской области.

В селе Лощиновка местные жители, после того как поступила информация о причастности одного из представителей общины ромов к преступлению, стали громить дома, где проживали ромы: один дом был подожжен, в других повреждена мебель, выбиты стекла. Пострадавших в беспорядках нет.

Предтавители правоохранительных органов прибыли в населенный пункт. Они проводят следственные действия, допрашивают участников событий. «Ситуация в селе под контролем правоохранителей», - уверяют в нацполиции. «Сведения по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований по ст. 194 (уничтожение или повреждение имущества)», - отмечается в пресс-релизе.

Также в правоохранительных органах сообщают, что в населенном пункте прошел народный сход, на котором местное население просило власти помочь решить вопрос с выселением ромов из Лощиновки. «Людям было разъяснено, что соответствующие документы в установленном законом порядке будут подготовлены и направлены компетентным органам», - сообщает ведомство.