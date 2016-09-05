Партия Меркель потерпела поражение на региональных выборах в избирательном округе канцлера

Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель занимает третье место (19% голосов) на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, сообщается на сайте ландтага. Лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 30,6%, на втором месте - правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8% голосов. Также в земельный парламент проходит Левая партия с 13,2%, остальные не преодолели проходной барьер.

Мекленбург-Передняя Померания считается избирательным округом Ангелы Меркель, баллотировавшейся от входящего в ее состав Штральзунда. Это поражение может пошатнуть позиции Меркель, отмечает ВВС, и сказаться на ее решении баллотироваться на новый срок в 2017 г. «Возможно, сегодня мы видим начало конца пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера», - приводит сайт телекомпании заявление лидер АдГ Лейфа-Эрика Хольма. Критика в адрес Мекель связана прежде всего с ее миграционной политикой.

На раскладе сил в ландтаге поражение ХДС принципиально не скажется. В нем с 2011 г. действует коалиция социал-демократов и христианских демократов, отмечает Deutsche Welle. Сейчас СДПГ получает в 71-местном ландтаге 26 мест, ХДС - 16, Левая партия - 11 мест. Этого достаточно, чтобы сохранить позиции правящего альянса. АдГ может рассчитывать на 18 мест в земельном парламенте. Ранее СДПГ и ХДС заявляли, что блокироваться с ней не намерены.