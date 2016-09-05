Росстат предлагает сделать перепись населения обязательной – «Коммерсантъ»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Росстата к закону о переписи населения, предполагающие обязательное участие в ней всех граждан России, а также лиц без гражданства, находящихся на территории страны, пишет «Коммерсантъ». Служители статистики предлагают обязать участников переписи сообщать свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные и СНИЛС. За отказ от участия в переписи или предоставление неполной или недостоверной информации, кроме данных о национальности, предлагается ввести штраф в размере 100-300 руб. По сложившейся практике, получившие поддержку Белого дома документы позже принимаются Госдумой как правительственные законопроекты.

Росстат объясняет свои предложения стремлением к «оптимальному сочетанию интересов государства и граждан», а также улучшению качества информации. Предполагается, что новые правила позволят участвовать в переписи «с использованием средств связи, включая информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе сеть интернет».

В последней переписи Росстата 2010 г. отказались участвовать более 1 млн человек, еще 2,6 млн избегали контакта с переписчиками. Кроме того 3,5 млн человек отказались сообщить о своем образовании, 4 млн — об источниках средств к существованию, 4,6 млн — о своей экономической деятельности.

По словам руководителя управления мониторинга и электоральных исследований ВЦИОМа Степана Львова, 70% россиян, по данным опроса в 2015 г., поддержали обязательное участие в переписи, против высказались 22%. Сам он также поддерживает проект. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Верховский указывает, что перепись по новым правилам будет больше похожа на «сбор персонифицированных данных» и уверен, что «устроить тотальный допрос граждан без соответствующего силового механизма невозможно».