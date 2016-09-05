Росстат не предлагал делать перепись населения обязательной под угрозой штрафа

Росстат внес в правительство законопроект об изменениях в закон «О всероссийской переписи населения», он был рассмотрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности 22 августа. А 5 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила, что этот законопроект предусматривает административный штраф 100-300 руб. за отказ от участия в переписи или предоставление неполной или недостоверной информации.

Росстат в тот же день опроверг эту информацию. «Законопроект не содержит положения об обязательном участии населения во Всероссийской переписи населения, а также не определяет мер административной ответственности за отказ от участия в переписи», – говорится в заявлении Росстата от 5 сентября.