В рейтинг лучших мировых университетов вошли 22 российских вуза

В рейтинг 916 лучших мировых университетов 2016-2017 гг., составленный Quacquarelli Symonds (QS), вошли 22 российских вуза. Лидирующие позиции, как и годом ранее, занимает Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (108 место), Санкт-Петербургский государственный университет (258 место, на две строчки ниже, чем в 2015 г.), Новосибирский государственный университет (291 место, поднялся на 26 строчек).

В десятке лучших российских вузов оказались также МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический университет, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Томский государственный университет, Томский политехнический университет, а также «МИФИ» и «Высшая школа экономики».

Свои позиции в рейтинге удерживают или улучшают 13 вузов, участвующих в госпрограмме по повышению конкурентности российских вузов «5-100», отмечается в исследовании. На модернизацию, техоснащение и улучшение подготовки педагогического состава российских вузов в 2011-2015 гг. было потрачено $6,3 млрд.

Лидерами всемирного рейтинга стали Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, Гарвард, Кэмбридж и Калифорнийский технологический институт.