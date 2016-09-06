«Левада-центр» продолжит работу, но постарается избавиться от ярлыка «иноагент»

Аналитический центр Юрия Левады намерен продолжить свою деятельность, заявил «Интерфаксу» заместитель директора центра Алексей Гражданкин.

По его слвоам, включение той или иной организации в перечень иностранных агентов не ставит крест на ее деятельности. В то же время, добавил он, ярлык иноагента «может негативно сказаться на нашей деятельности, на восприятии респондентов».

По словам Гражданкина, в настоящее время «Левада-центр» готовит возражения на акт Минюста в соответствии с предусмотренными законодательством процедурами. «Мы будем принимать все возможные действия для того, чтобы избавиться от приставки "иноагент», - подчеркнул замдиректора организации.

В понедельник Минюст сообщил, что в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента, внесен Аналитический центр Юрия Левады («Левада-центр»).