Россия поставила Ирану более половины комплексов С-300

Россия поставила Ирану более половины из обговоренного числа комплексов С-300, сообщил помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. «Половину поставили, даже больше половины», - сказал Кожин.

Он также сообщил, что соглашение о поставках ракетных комплексов С-400 Индии и Китаю еще не подписано, но переговоры идут.

Россия и Иран заключили в 2007 г. контракт на поставку С-300 стоимостью около $900 млн. Однако после принятия Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая предусматривала введение санкций в отношении Тегерана, Москва приостановила выполнение контракта. В ответ Иран подал в Международный арбитражный суд иск в отношении России на сумму $4,2 млрд.

В апреле 2015 г. президент России Владимир Путин подписал указ, который снял запрет на поставку этих комплексов в Иран. В июне того же года Кожин сообщил, что Москва и Тегеран вновь готовят контракт на поставку С-300, при этом он подчеркнул, что система С-300 претерпела изменения, были улучшены ее тактико-технические характеристики.

В июне руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что Россия поставит Ирану до конца 2016 г. четыре дивизиона ЗРС С-300. В июле он заявлял, что поставки С-300 в Иран идут по плану и что до конца года контракт будет полностью выполнен.