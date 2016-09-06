Фигурантов дела «Реновы» этапировали в Сыктывкар

Гендиректора энергохолдинга «Т плюс» Бориса Вайнзихера и совладельца группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика, задержанных по делу о крупных взятках, этапировали в Сыктывкар, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемых доставили из Москвы на самолете. В ближайшее время следователи обратятся в Сыктывкарский городской суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения», - отметил собеседник агентства.

Как уточнили «Интерфаксу» в суде, судья для рассмотрения материалов уже назначен и ждет их поступления.

Следственный комитет России (СКР) задержал по делу о взяточничестве в Республике Коми двоих руководителей энергетической компании «Т плюс» и намерен просить суд об их аресте.

«Фигурантами уголовного дела являются Михаил Слободин, Евгений Ольховик (в настоящее время управляющий директор группы компаний «Ренова»), Борис Вайнзихер (в настоящее время генеральный директор ПАО «Т плюс»), являвшиеся руководителями ЗАО «КЭС» в период с 2007 по 2014 г., и другие пока неустановленные лица», - сказал Маркин.

По его словам, к настоящему времени задержаны Ольховик и Вайнзихер. «Местонахождение Михаила Слободина устанавливается. В отношении задержанных следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказал представитель СКР.