Первый замглавы «Т плюс» Вагнер назначен и. о. гендиректора компании

Исполняющим обязанности генерального директора группы «Т плюс» назначен первый заместитель генерального директора Андрей Вагнер. Об этом говорится во вторник, 6 сентября, в пресс-релизе компании.

Вагнер сообщил, что компания в настоящий момент продолжает работать в нормальном режиме во всех 16 регионах присутствия. Все станции и теплосетевые компании проводят плановую подготовку оборудования к работе в осенне-зимний период.

Также, добавил Вагнер, компания сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые документы по уголовному делу о коррупции в Республике Коми.

В понедельник, 5 сентября, Следственный комитет России заявил об обысках в «Т плюс» в рамках уголовного дела о даче многомиллионной взятки бывшему руководству Коми. Кроме того, стало известно о задержании гендиректора энергохолдинга Бориса Вайнзихера, а также совладельца группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика. Еще одним фигурантом этого дела стал находящийся в настоящий момент за границей бывший гендиректор ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС) и уже бывший руководитель Vimpelcom Михаил Слободин.

По информации следствия, в период с 2007 по 2014 г. Вайнзихер, Ольховик и Слободин, а также другие неустановленные лица, действуя в интересах ЗАО «КЭС» и аффилированных с ним организаций, передавали руководству Коми взятки за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление других льгот для осуществления комфортной коммерческой деятельности на территории республики.