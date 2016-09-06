Путин допустил принятие корректив в «пакет Яровой»

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть варианты обеспечения информационной безопасности, чему посвящен так называемый «пакет Яровой», чтобы «и задачу решить, и бизнес не поставить в сложные условия».

«Если мы все увидим, что есть решения, которые и задачу решат, и бизнес не поставят в сложные условия, то нужно будет коррективы принять в будущем», - сказал Путин во время встречи с экспертами и депутатами «Единой России» в Кремле.

Президент заверил, что Россия, разумеется, должна «использовать внутренние возможности для обеспечения безопасности граждан». Но он также отметил, что внутри отрасли было много вопросов в связи с принятием закона.