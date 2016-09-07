Руководство Кемеровского университета уволено за фото голых первокурсников

Декан факультета истории и международных отношений Кемеровского госуниверситета, а также двое его заместителей были уволены после появления в соцсетях фотографий раздетых догола первокурсников факультета на посвящении в студенты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя вуза Марию Венедиктову. «Уволен декан исторического факультета и международных отношений Константин Юматов и два его заместителя – Алексей Адаменко и Роман Селезнев», — сообщила Венедиктова. Она отметила, что служебное расследование инцидента продолжается и продлится, предположительно, до 9 сентября.

6 сентября в соцсетях появились фотографии с обряда посвящения в студенты первокурсников исторического факультета Кемеровского госуниверситета. Некоторые первокурсники рассказывали , что были не против участия в таком мероприятии, а раздевание было добровольным – за каждую снятую вещь команде присуждались дополнительные баллы. По информации местных СМИ, посвящение в студенты в кемеровском вузе традиционно проходит в начале учебного года и состоит из различных творческих заданий для первокурсников.